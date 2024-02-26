26 Февраля 2024
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Общество В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пучков: В промышленности и АПК можно зарабатывать сотни тысяч рублей — молодежи пора открыть глаза на рабочие специальности

Около 80% промышленных предприятий столкнулись с кадровым голодом. Эксперты по труду и занятости обсуждали проблему 20-22 февраля на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге. Директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков считает, что сейчас особенно важно заниматься популяризацией рабочих специальностей среди молодежи, ведь на рынке труда есть очень привлекательные предложения.

Он отметил, что сегодня на рынок для поиска работы выходят на 45% меньше соискателей, чем годом раньше, при этом число вакансий за год увеличилось на 69%.

"Получаются классические ножницы — растущий спрос и снижающаяся соискательская активность. Самый острый дефицит наблюдается в производственной сфере. И те самые стандартные методы, например, рост заработных плат, изменение соцпакета, программы переобучения уже запущены, где-то достигают потолка. И теперь бизнес, государство и образовательные институты должны объединить усилия и посмотреть, какие дополнительные варианты можем найти", — рассказал он журналистам на Форуме труда.

По его словам, сама "Авито Работа" активно занимается популяризацией массовых рабочих профессий. По данным платформы, в настоящее время 39% студентов считают работу в промышленности действительно интересной, однако, согласно исследованию ВЦИОМ, только 5% россиян считают, что рабочие специальности достаточно привлекательны с точки зрения оплаты труда. Порой это лишь стереотипные представления, не соответствующие реальным тенденциям.

Дмитрий Пучков, директор по развитию "Авито Работы"(2024)|Фото: Накануне.RU

"Например, агропромышленные предприятия ищут специалистов на такую давнюю профессию как агроном, и когда мы говорим "агроном", у нас в сознании возникает что-то из прошлого — поле, сапоги, но сейчас это оператор, который управляет датчиками, высококвалифицированный специалист, зарплата которого может измеряться несколькими сотнями тысяч рублей. И когда ты начинаешь просветительскую работу со студентами, у них открываются глаза на то, что рабочие профессии — это модно, престижно, и стоит обратить на это внимание", — подчеркнул Дмитрий Пучков.

Он убежден, что такая деятельность по просвещению даст свои плоды, и, наряду с другими факторами, такими как демографические условия, рост автоматизации и повышение производительности труда на предприятиях, острота кадрового дефицита снизится в перспективе двух-трех лет.

Теги: Дмитрий Пучков, Авито Работа


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