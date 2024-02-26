Более шестисот молодых людей из уральского округа будут участвовать во Всемирном фестивале молодёжи

По поручению полномочного представителя Президента Владимира Якушева его заместитель Борис Кириллов провёл заседание президиума Совета по молодёжной политике Уральского федерального округа. В нём приняли участие заместители губернаторов и руководители рабочих групп Совета по молодёжной политике УрФО

Как сообщает пресс-служба уральского полпредства, основной темой заседания стала подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на Федеральной территории «Сириус». Это самое масштабное молодёжное событие в мире, которое пройдет по Указу Президента России Владимира Путина.

«Всемирный фестиваль молодёжи объединит тысячи молодых людей со всего мира. Активных юношей и девушек, которые в будущем вместе будут строить справедливый и многополярный мир, основанный на принципах взаимного уважения и сотрудничества», – передал слова полпреда Борис Кириллов.

Он также отметил высокий уровень готовности делегаций к фестивалю и поблагодарил региональные органы власти за проделанную работу.

Ожидается, что во Всемирном фестивале молодёжи примут участие 20 тысяч молодых людей из 188 стран. От Уральского федерального округа на фестиваль едут 652 участника, 275 волонтёров из УрФО уже находятся на месте проведения события.

Участники совещания также обсудили организацию региональных программ Всемирного фестиваля молодёжи. Они пройдут с 9 по 17 марта в четырёх регионах УрФО: 250 иностранных гостей побывают в Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и на Ямале.