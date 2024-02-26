Spiegel: Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ

Германия и Индия тайно обсуждают возможность закупки снарядов для ВСУ, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что Индия располагает большими запасами артиллерийских боеприпасов, количество которых оценивается в несколько сотен тысяч снарядов.

По данным издания, индийские власти не хотят помогать Украине открыто, так как боятся испортить дружеские отношения с Россией, поэтому конфиденциальные переговоры ведутся через посредников.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". По его словам, Европа должна увеличить поставки, так как сейчас более половины делает одна Германия, а это неправильно. В долгосрочной перспективе Берлин в одиночку не потянет, признал министр финансов Германии Кристиан Линднер.