Губернатор Югры назвала виновных в том, что жители двух районов в минус 40 замерзали в квартирах

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции в разговоре с Накануне.RU высказалась о коммунальных авариях, случившихся в начале года в Березовском и Советском районах, и указала, кто виновен в этом. В январе жители указанных районов на фоне мороза в минус 30 – минус 40 остались без тепла.

"Мы столкнулись с проблемами обеспечения жилищно-коммунальными услугами населения, когда совершенно стандартно температура опустилась до минус 40 и менее. В названных вами муниципалитетах концессий нет, они не действуют. Не концессия виновата в данном конкретном случае", - сказала Комарова.

Во-вторых, в 2023 г. на подготовку к зиме именно этим двум районам выделены деньги из бюджета. В Березовском районе – в Березово и Игриме – построены две новые котельные.

"Причина по Березово, как и по Советскому, – в другом: в квалификации и профессионализме тех, кто работает в этой отрасли. Второе. В этом году президент поручил обеспечить софинансирование из федерального бюджета сферы ЖКХ. Это нужно для модернизации сферы: от замены сетей до инженерных объектов. Мы из окружного бюджета более 2 млрд руб. направляем", - сказала Комарова.

При этом профильные жилищно-коммунальные предприятия в указанных районах "из года в год генерируют сотни миллионов рублей долгов за энергоресурсы".

"У нас – 14 концессионных соглашений. Их емкость – 17 млрд руб., которые должны быть направлены на развитие жилищно-коммунального комплекса муниципалитетов. Оперативно, по оценкам, концессионеры исполняют обязательства по инвестициям", - сказала Комарова.

Система ЖКХ нуждается в настройке, прежде всего, управления.

"Мы запускаем еще один проект. Муниципальное предприятие, концессионное соглашение и объединение на окружном уровне активов по ЖКХ. Экспериментальный проект. Есть компания "ЮРЭСКО". На ее базе мы создаем это. В качестве экспериментальной площадки выбрана Нягань", - сказала Комарова.

Когда речь идет о передаче ответственности перед жителями округу, теоретически, регион должен справиться лучше, говорит губернатор.

"Запрос есть, как и необходимость принятия решений", - сказала Комарова.

Серия аварий на теплопроводе началась в Советском прямо под Новый год, 31 декабря, а 2 января случился коллапс на газопроводе. На ситуацию также обратили внимание в Следственном комитете. Жители Советского писали губернатору Наталье Комаровой. В эти же дни коммунальные коллапсы накрыли также Березово и Лянтор. В эти недели температура воздуха в Югре держалась на отметках от –30 до –40 градусов.