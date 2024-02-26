Тюменский миллиардер после выигрыша в лотерею уволился с работы

Тюменский миллиардер Юрий Семенов, работающий до выигрыша миллиарда в лотерею простым токарем в водоканале, уволился с работы, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники.

Telegram-канал "Темы Тюмени" сообщает, что якобы семья продала свою квартиру и уехала из страны.

Впрочем, в пресс-службе "Столото", являющейся пресс-агентом победителей новогоднего тиража "Русского лото" эту информацию не подтвердили. В "Столото" сообщили, что победители лотереи покидать Россию не собираются.

Напомним, лотерейными миллиардерами новогоднего тиража стали семейная пара из Тюмени, логопед и токарь – Светлана и Юрий Семеновы, сообщили в "Столото".

В декабре Юрий Семенов купил несколько подарочных наборов "Новогоднего миллиарда" и один из тубусов подарил жене со словами: "Выигрыш делим поровну".

Сообщалось, что на выигрыш победители хотят купить новое жилье, открыть частный логопедический центр для детей с речевыми отклонениями, купить новую машину и съездить в путешествие. Часть выигрыша семья потратит на адресную благотворительность. Еще супруги планировали поделиться деньгами с детьми и заняться здоровьем.