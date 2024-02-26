"Авито Работа": Предлагаемые зарплаты в вакансиях на Среднем Урале выросли на 31% за год

Современный рынок труда из-за острого дефицита кадров стал рынком соискателя, где кандидаты могут выбирать работу по ряду критериев, заявляют эксперты. Согласно январскому опросу "Авито Работы", для жителей Екатеринбурга самыми важными факторами при поиске трудоустройства являются: размер заработной платы — этот вариант ответа выбрали 84% респондентов, гибкие условия труда — 44% (свободный график, удаленный формат и т.д.) и подробное описание условий, обязанностей на рабочем месте — 44%. В ходе исследования значительное число голосов екатеринбуржцев также получил вариант "Хорошие отзывы о работодателе от сотрудников" — 33%.

Что касается зарплат, то, согласно исследованию "Авито Работы", в 2023 году в Свердловской области средние предлагаемые зарплаты в вакансиях выросли на 31% по сравнению с 2022 годом. И рост зарплатных предложений неудивителен, ведь у работодателей региона спрос на кадры увеличился на 126% год к году.

В топ-3 по доле вакансий, опубликованных на платформе в Свердловской области, входят следующие сферы:

"Производство, сырье, сельское хозяйство" — 20%,

"Строительство" — 10%,

"Продажи" — 9% от числа всех объявлений о найме.

Наиболее высокооплачиваемыми в 2023 году стали:

фрезеровщики со средним зарплатным предложением 110 тыс. 240 руб.

и токари — 110 тыс. 210 руб. в месяц.

Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами "Авито Работы", пояснила Накануне.RU, что на первом месте у соискателей остается уровень дохода, а на втором — гибкие условия труда. Интерес к удаленному формату вырос еще в период пандемии, но этот тренд так и остается с нами сейчас в виде уже гибридного формата — совмещения работы из офиса и работы из дома, хотя понятно, что не для всех профессий это будет актуально.

Особенностью нынешней ситуации является то, что работодатели готовы конкурировать и за тех, кто хочет совмещать работу с учебой, и за мам с детьми.

"Многие соискатели сейчас хотят соблюдать, так скажем, work-life balance и иметь возможность совмещать работу, например, с учебой. Также многие обращают внимание на то, а предоставляет ли работодатель подработку. Например, мамы с детьми рассматривают для себя работу в выходные, либо на первую половину дня, когда ребенок находится в садике или в школе", — рассказывает Анна Осьмак.

Помимо этого, очень важны для соискателя другие условия: репутация работодателя, его стабильность на рынке, рейтинги и отзывы о нем. По словам эксперта, люди предпочитают работодателей, на которых можно положиться и которые со своей стороны готовы инвестировать в сотрудников — предлагать обучение за счет компании, оплату питания, корпоративной связи, проезда.

Уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме, кадровый дефицит — на пике, и работодатели все больше конкурируют за соискателей, ведь, по опросам "Авито Работы", более 40% вероятных кандидатов вообще не искали работу в течение 2023 года.

"Это достаточно высокий показатель, он говорит о том, что мало кто рассматривает для себя возможность сменить работу. При этом у людей сейчас больше предложений на руках, поэтому мы и говорим о том, что нынешний рынок труда — это рынок соискателей. Они сейчас могут выбирать для себя работодателя, искать ту самую работу своей мечты и, естественно, предъявлять со своей стороны некоторые требования, к которым относится и гибкий график работы", — заключает Анна Осьмак.