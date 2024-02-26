На QIWI-кошельках застряло более 4 миллиардов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) озвучило объем средств, застрявших на QIWI-кошельках. Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI-банка, при этом заявил, что средства на кошельках не были застрахованы в АСВ.

По данным АСВ, временная администрация банка выявила порядка 9,3 млн электронных кошельков, на которых находится 4,4 млрд руб.

На анонимных кошельках (лимит до 15 тыс. руб.) находится порядка 277 млн руб., всего таких кошельков 1,3 млн, средний остаток на одном кошельке – 212 руб.

На кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тыс. руб.) размещено 2,35 млрд руб., таких кошельков — 7,15 млн штук. Средний размер остатка средств — 328 руб.

На кошельках, предполагающих полную идентификацию клиента (с лимитом до 600 тыс. руб.), находится 1,76 млрд руб., кошельков этой категории — 870 тыс. штук. Средний размер остатка средств одного кошелька — 2034 руб.

"Сейчас агентство работает над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет платежного сервиса QIWI", - говорится в сообщении АСВ.

В агентстве отметили, что требования владельцев кошельков будут удовлетворяться в третью очередь.

Ранее сообщалось, что у банка достаточно активов для расчета со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков.