СМИ: На Борисовском кладбище готовятся к похоронам Навального*?

На Борисовском кладбище в Москве начались подготовительные мероприятия, в ходе которых полиция и спецслужбы могут установить рамки-металлоискатели и камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня" со ссылкой на сотрудников кладбища.

Ранее в сети появилась информация о том, что на Борисовском кладбище на юго-востоке столицы может быть похоронен Алексей Навальный*. Накануне стало известно, что власти выдали его тело матери. Навальный* погиб в колонии на Ямале.

Официально информацию о месте захоронения политика никто не комментирует и не подтверждает. Появлялись также версии, что Навального* могут захоронить на Хованском или Троекуровском кладбище.

Сотрудники Борисовского кладбища в приватных беседах, якобы, говорят, что точной даты похорон не знают, но они могут пройти на этой неделе.

*был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга