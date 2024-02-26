В Екатеринбурге завершили проверку по рейду, где мигрантов заставляли ходить "гуськом"

В Екатеринбурге завершили проверку по факту инцидента, когда мигрантов во время рейда заставили передвигаться "гуськом". Об этом заявил заместитель представителя МИД России в уральской столице Александр Иванов.

Напомним, рейд прошел на строительных площадках Екатеринбурга 17 января этого года. В какой-то момент силовики заставили проверяемых ходить "гуськом", это было снято на видео. Запись попала в интернет и дошла до МИД Киргизии: выяснилось, что из 150 проверенных 40 оказались уроженцами этой республики, а трое из них были запечатлены на съемке.

После этого в министерстве заявили, что проведут проверку. Сообщалось, что сами граждане Кыргызстана отказались от письменного заявления на действия правоохранительных органов.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной трудовой миграции, Александра Иванова спросили, чем закончилась данная история с киргизскими мигрантами.

"Это вопрос не мой, мы за эти мероприятия не отвечаем. Проведены мероприятия. Я не слышал, чтобы в отношении кого-то принимались какие-то решения. Уверен, что проверочные мероприятия были проведены", - сообщил Иванов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала рейд, в ходе которого мигрантов заставили ходить "гуськом".