Песков ответил на заявления о якобы давлении Кремля на мать Навального*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления сторонников Алексея Навального* о якобы имевшем место давлении Кремля на его мать.

Песков обратил внимание на то, что практически все эти сторонники Навального* "находятся в розыске так или иначе, практически все находятся за границей", поэтому относиться к их заявлениям "нужно соответствующим образом".

Песков подчеркнул, что "Кремль не имеет никакого отношения" к вопросам выдачи тела и похорон Навального. "Соответственно, Кремль не может оказывать давление", - отметил он.

На вопрос о том, имел ли Владимир Путин какое отношение к решению передать тело матери, Песков ответил отрицательно, пишет РИА Новости.

Ранее мать покойного оппозиционера Людмила Навальная заявила, что от нее требуют похоронить сына тайно - без прощания.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти осужденного оппозиционера. Во ФСИН сообщили, что направляют комиссию в колонию, где скончался Навальный*.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга