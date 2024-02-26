26 Февраля 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Тюменской области начинается прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных НКО

С 1 марта в Тюменской области начинается прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Общая сумма поддержки – 88 млн руб.

"В 2024-м, в год семьи, особое внимание проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. Мы готовы поддержать проекты по 11 направлениям. Среди них социальная помощь землякам, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти. В прошлом году одним из победителей конкурса стал проект "Сильные духом" центра профессиональной подготовки "Альянс-Охрана". Более 100 подростков в Тобольске посещали занятия по начальной военной подготовке. Учебный курс завершился военно-тактической игрой. Конкурс грантов сегодня – это не статья расходов, это инвестиции в благополучие региона. Общественные организации дополняют нашу работу в рамках нацпроекта "Демография", который стартовал по инициативе президента России. НКО работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы", - сообщил Моор.

Единый день консультаций для НКО пройдет в Тюмени 27 февраля. Руководители и сотрудники некоммерческих организаций смогут получить индивидуальные консультации от специалистов региональных ведомств — управления Федеральной налоговой службы России, управления Министерства юстиции России, отделения Социального фонда России.

Теги: грант, конкурс, НКО


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