Тюменские участники СВО начали использовать 3D-принтер на передовой

Тюменские участники СВО начали использовать 3D-принтер на передовой, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Военнослужащий 40-го гвардейского инженерно-саперного полка выразил признательность губернатору Тюменской области Александру Моору за оказанную помощь.

"Уважаемый Александр Викторович, благодарим вас за предоставленный 3D-принтер. Мы его собрали, все работает".

Техника позволит, находясь в зоне СВО, производить системы сброса снарядов с беспилотников.

Напомним, бойцам продолжают доставлять дополнительную помощь — оборудование, амуницию, автомобили повышенной проходимости. Только в 2023 году Тюменская область направила на поддержку бойцов 1 млрд рублей. В 2024-2025 годах также продолжится шефство Тюменской области над Краснодоном и Краснодонским районом.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.