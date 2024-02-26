Установлены 8 из 16 опор второго моста через Обь вблизи Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала о ходе строительства второго моста через Обь вблизи Сургута.

Риск подорожания объекта есть, поэтому достигнута цель работать с опережением. Подрядчик направил на объект 200 единиц техники, ежедневно работают не менее 750 человек, 8 из 16 опор установлены. В 2024 г. подготовят 43 км дороги, их начнут закрывать щебенкой и асфальтом. С 2024 г. будет участие федерального бюджета в проекте.

"Мосту быть", - сказала губернатор.

Новый мост должен стать важной частью перспективных федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые в свою очередь являются значимыми звеньями направлений Арктика – Азия и Северный широтный ход. Также он гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса и будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности России, развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития, Северного морского пути, и станет частью транспортных коридоров.