Верховный суд отклонил апелляцию по одному из исков Бориса Надеждина

Верховный суд отклонил апелляцию Бориса Надеждина, который пытался оспорить форму ЦИК для сборщиков подписей на выборах президента России. Теперь экс-кандидат в президенты собирается подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда РФ.

Отметим, что это не основной иск от команды Надеждина – он касается лишь правил сбора подписей и регистрации кандидатов. Надеждин продолжает оспаривать решение Центризбиркома об отказе в регистрации.

Из-за претензий ЦИК к оформлению сборщиков подписей у Надеждина была "выбракована" весомая часть голосов.