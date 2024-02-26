Экс-генпрокурор Украины заявил, что боевики матерят режим как никогда

В украинской армии большая нехватка солдат и в целом сложилась ситуация, вызывающая большое недовольство. Еще никогда боевики так не материли действующую власть, признал бывший генпрокурор и глава МВД Украины Юрий Луценко, который недавно служил в армии.

"Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам, которые сегодня находятся у власти. Они говорят: нас назвали героями, закрыли двери и сказали, сдохни или принеси победу. А президент будет каждый день вечером говорить, что мы герои", – рассказал он отношение боевиков.

Ранее Луценко сказал, что украинская армия потеряла 500 тыс. убитыми и ранеными с начала СВО. Но руководство лжет о потерях.

Накануне Зеленский заявил, что потери за два года составили 31 тыс. убитыми. Это намного меньше, чем цифры, которые знали в США еще летом 2023 года, написала The New York Times.