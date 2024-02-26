Сбежавшего в Сургуте вора-рецидивиста задержали

Сбежавший от сотрудников полиции сургутянин был пойман в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба полиции МВД.

Ведомство также проводит проверку правоохранителей, которые его сопровождали.

Напомним, инцидент произошел сегодня ночью. 31-летнего мужчину, ранее судимого за грабеж, кражу, разбой, угон транспорта и умышленное уничтожение имущества, снова задержали по подозрению в употреблении наркотиков.

На него составили два административных протокола: за мелкое хулиганство и отказ от прохождения медосвидетельствования. Задержанного повезли в суд в сопровождении двух конвоиров на служебной машине. Когда машина приехала, рецидивист вылез в открытое окно автозака и скрылся.