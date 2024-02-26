Глава Югры сообщила, довольна ли помощью участникам СВО

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции рассказала, считает ли достаточной поддержку, которую округ оказывает участникам специальной военной операции.

"Ни одно решение нельзя считать достаточным", - сказала Комарова.

Решение может быть актуально здесь и сейчас, а уже через час его нужно обновлять. Тем более, когда речь идет о такой теме.

"Мы работаем именно по этому правилу – реагируем на каждый запрос", - сказала Комарова.