В Югре стало больше многодетных семей

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила о росте в округе количества многодетных семей.

За 10 лет количество многодетных семей в округе выросло с 17 до 43 тыс., сказала Комарова во время пресс-конференции.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает необходимым упрощение процесса выхода на пенсию для многодетных родителей.

"Соответствующее предложение направила в Министерство труда и социальной защиты", - написала Останина в своем telegram-канале.

Она попросила главу ведомства Антона Котякова изучить возможность снижения требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента у многодетных женщин для досрочного назначения им страховой пенсии по старости.