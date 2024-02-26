26 Февраля 2024
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Глава Югры сообщила, как округу утолить кадровый голод

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, как в округе будут решать кадровый вопрос.

"На рынке труда нашего округа сохраняется общероссийский тренд – ситуация стабильная. На одного ищущего работу есть шесть вакансий. Мы работаем в этом направлении – насыщении рынка подготовленными кадрами – системно", - сказала Комарова на пресс-конференции.

Подготовка кадров, в том числе для нефтяной отрасли – важнейший фактор. Из 7,7 тыс. выпускников колледжей и 4 тыс. – вузов большинство остаются в Югре.

"Рынок ставит задачу, мы создаем условия для ее решения теми возможностями, которые созданы в регионе", - сказала Комарова.

Возраст или трудовой стаж соискателя уже не стоят на первом месте для работодателей. Также есть организации, которые "ведут" своих сотрудников чуть ли не со школьной скамьи.

"Мы работаем с мигрантами и соотечественниками, проживающими за рубежом. Почти 600 человек мы привлекли через внешние источники", - сказала Комарова.

Теги: Наталья Комарова, кадры, кадровый голод, соотечественники


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