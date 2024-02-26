26 Февраля 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Киев признал, что при уменьшении западной помощи усилит мобилизацию

Глава фракции Зеленского в Раде Давид Арахамия заявил, что при снижении поддержки США людей на фронте понадобится больше. Если же "помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей".
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Он сказал, что у режима нет выбора, мобилизовывать людей или нет, так как в действующих бригадах не хватает до 40% личного состава. Но в итоге мобилизованы будут меньше, чем 500 тыс.

Жестокая мобилизация проводится и так, но ее хотят узаконить. Законопроект был принят в первом чтении в начале февраля, а на следующей неделе его могут рассмотреть во втором.

Украинский адвокат Татьяна Монтян пишет, что "красиво звучащие фразы про "коэффициенты вооруженности" на русский язык переводятся просто: одного хорошо вооруженного солдата на фронте в целом можно заменить десятью плохо вооруженными". А потери режим не волнуют.

"Если уж лично Зеленский летом рассказывал, что в случае недостатка техники солдат просто бросают в атаку без техники, то что уж Арахамии-то стесняться? Благо, количественно мобилизационный ресурс еще большой", - отмечает Монтян.


Теги: украина, мобилизация


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