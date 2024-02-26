Дания заявила, что останавливает расследование ЧП на "Северных потоках"

Полиция Дании сообщила об остановке расследования ЧП на "Северных потоках" из-за недостатка оснований для его продолжения, сообщает Reuters.

Как отмечается, власти пришли к выводу, что в деле о ЧП на газопроводах имела место умышленная диверсия.

Полиция Копенгагена заявила, что не будет предоставлять в дальнейшем информацию и комментарии о расследовании, пишет РИА Новости.

Ранее Швеция официально объявила, что прекращает расследование по взрывам на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах на "Северных потоках" не относится к юрисдикции страны. Материалы по делу Стокгольм передал Германии, которая расследование продолжает.