В Екатеринбурге из-за пожара в офисе эвакуировали жилой дом

В понедельник в Екатеринбурге из-за пожара в офисе пришлось эвакуировать жилой дом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о возгорании на улице Уктусская в уральской столице. На площади в 6 квадратных метров огнем был поврежден подвесной потолок в офисе на первом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 32 человека, в том числе двое детей.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и девять человек личного состава. По данным МЧС, пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.