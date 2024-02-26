"УГМК-Застройщик" сообщил о старте строительства трехэтажного детсада на Эльмаше

Трехэтажный детский сад в жилом районе "Изумрудный бор" на Эльмаше начнут возводить уже в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба "УГМК-Застройщик". Современное здание вместит 12 групп, три из которых – ясельные.

"Развитие новых районов невозможно без строительства социальных объектов, - отмечает гендиректор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – В фокусе нашего внимания всегда находятся дети, для которых необходимо создавать благоприятную среду. Для них мы создаем богатую инфраструктуру: это большой фитнес-центр с детским бассейном и клубом, семейная поликлиника с профильными специалистами, безопасные дворы с игровыми и спортивными площадками и многое другое".

Завершить строительство и благоустройство прилегающей территории планируется уже в следующем году. Внутри расположатся спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, хозяйственные помещения и даже зоны для колясок. Все это найдет место в самом центре жилого квартала - внутри дворовой территории.

Закрытый двор "Изумрудного бора" обеспечит безопасность воспитанников: отсутствие машин, видеонаблюдение и круглосуточная служба мониторинга. Кроме того, приятным соседством с детским садом станет обширная зеленая зона – "Пышминские озерки".

Благодаря государственно-частному партнерству в "Изумрудном бору" появится еще один социальный объект - четырехэтажный филиал гимназии "Арт-Этюд" на 1,1 тыс. мест. Здание появится на пересечении улиц Меридиальной и бульвара Белоглазова уже через два года. Кроме традиционных классов и общественных пространств, проектом предусмотрены три спортивных и тренажерный зала, большой стадион с игровыми площадками, концертный зал, помещение для занятия керамикой с печами для обжига и многое другое.

В настоящее время в "Изумрудном бору" возведено 10 домов. Еще три дома – на этапе строительства. Всего на площади 125 гектаров планируется построить 13 кварталов. На протяжении трех лет проект получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В этом году "Изумрудный бор" вошел в список финалистов престижного градостроительного конкурса "ТОП ЖК-2024" в главной номинации "Лучший жилой комплекс – новостройка в Российской Федерации".