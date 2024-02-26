26 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

"УГМК-Застройщик" сообщил о старте строительства трехэтажного детсада на Эльмаше

Трехэтажный детский сад в жилом районе "Изумрудный бор" на Эльмаше начнут возводить уже в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба "УГМК-Застройщик". Современное здание вместит 12 групп, три из которых – ясельные.

"Развитие новых районов невозможно без строительства социальных объектов, - отмечает гендиректор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. – В фокусе нашего внимания всегда находятся дети, для которых необходимо создавать благоприятную среду. Для них мы создаем богатую инфраструктуру: это большой фитнес-центр с детским бассейном и клубом, семейная поликлиника с профильными специалистами, безопасные дворы с игровыми и спортивными площадками и многое другое".

Жилой район "Изумрудный бор" на Эльмаше в Екатеринбурге от "УГМК-Застройщик"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Завершить строительство и благоустройство прилегающей территории планируется уже в следующем году. Внутри расположатся спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, хозяйственные помещения и даже зоны для колясок. Все это найдет место в самом центре жилого квартала - внутри дворовой территории.

Жилой район "Изумрудный бор" на Эльмаше в Екатеринбурге от "УГМК-Застройщик"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Закрытый двор "Изумрудного бора" обеспечит безопасность воспитанников: отсутствие машин, видеонаблюдение и круглосуточная служба мониторинга. Кроме того, приятным соседством с детским садом станет обширная зеленая зона – "Пышминские озерки".

Благодаря государственно-частному партнерству в "Изумрудном бору" появится еще один социальный объект - четырехэтажный филиал гимназии "Арт-Этюд" на 1,1 тыс. мест. Здание появится на пересечении улиц Меридиальной и бульвара Белоглазова уже через два года. Кроме традиционных классов и общественных пространств, проектом предусмотрены три спортивных и тренажерный зала, большой стадион с игровыми площадками, концертный зал, помещение для занятия керамикой с печами для обжига и многое другое.

Филиал гимназии "Арт-Этюд" в "Изумрудном бору" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Филиал гимназии "Арт-Этюд" в "Изумрудном бору" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Филиал гимназии "Арт-Этюд" в "Изумрудном бору" в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

В настоящее время в "Изумрудном бору" возведено 10 домов. Еще три дома – на этапе строительства. Всего на площади 125 гектаров планируется построить 13 кварталов. На протяжении трех лет проект получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В этом году "Изумрудный бор" вошел в список финалистов престижного градостроительного конкурса "ТОП ЖК-2024" в главной номинации "Лучший жилой комплекс – новостройка в Российской Федерации".

Теги: УГМК-Застройщик, строительство, детсад, Эльмаш, Изумрудный бор


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