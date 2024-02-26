Губернатор Югры рассказала, почему у региона "все хорошо получается"

Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, почему "все так хорошо получается у региона".

"Знаете, наш регион в результате титанических трудовых затрат решает задачу планетарного уровня – обеспечение планеты энергоресурсами", - сказала Комарова на пресс-конференции.

Благодаря открытию Западно-Сибирской нефтяной провинции страна вошла в профильный список лидеров.

"Нам доверяют решение важных задач, потому что верят, что справимся", - сказала Комарова.