Губернатор Югры рассказала, почему у региона "все хорошо получается"
Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, почему "все так хорошо получается у региона".
"Знаете, наш регион в результате титанических трудовых затрат решает задачу планетарного уровня – обеспечение планеты энергоресурсами", - сказала Комарова на пресс-конференции.
Благодаря открытию Западно-Сибирской нефтяной провинции страна вошла в профильный список лидеров.
"Нам доверяют решение важных задач, потому что верят, что справимся", - сказала Комарова.