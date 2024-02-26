Байден завтра встретится с лидерами Конгресса, чтобы убедить их выделить помощь Украине

Президент США Джо Байден 27 февраля встретится с лидерами Конгресса, чтобы снова попытаться убедить их выделить помощь Украине и не допустить шатдауна. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщалось, Конгресс в выходные не смог договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна в марте. Республиканцы, контролирующие палату представителей, ожидают приостановки работы федерального правительства в начале марта из-за отсутствия договоренностей о продлении финансирования. Байден же обсудит срочность принятия закона, предусматривающего в том числе большую помощь Украине.

"Бескомпромиссные республиканцы отклонили просьбу США о выделении Украине чрезвычайной помощи на сумму более 60 миллиардов долларов, которая является главным спасательным кругом страны против России на поле боя", - пишет издание.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон может потерять свой пост, если палата одобрит законопроект, поэтому не спешит ставить его на голосование, говорится в статье.