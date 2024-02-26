Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки.

"Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много уже объектов проверено и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена", — сказал он в эфире Первого канала.

При этом Пушилин добавил, что это не значит, что город разминирован и там нет никаких опасностей.

17 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки (ДНР) под контроль российских военнослужащих. ВСУ в ходе боев за Авдеевку потеряли 1,5 тыс. человек. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

20 февраля министр обороны проинформировал главу государства о ходе специальной военной операции, в том числе об операции по освобождению Авдеевки. По данным Шойгу, за последние два дня потери ВСУ под Авдеевкой составили 2400 солдат.