В России не заменяют лифты из-за слишком низких взносов на капремонт - Минстрой

Взносов на капремонт не хватает на замену лифтов в многоквартирных домах. Средний взнос на капремонт в регионах составляет 8-9 руб., в месяц за один квадратный метр, средняя стоимость лифта – 2-3 млн руб. В Минстрое считают, что именно в размере взносов на капремонт проблема дефицита средств на замену лифтов.

В министерстве отмечают, что заменить лифты можно с отсрочкой, рассрочкой оплаты по договору подряда, с применением механизма факторинга, но далеко не все в регионах знают про эти способы оплаты, пишут "Ведомости". В некоторых регионах власти субъекта готовы софинансировать часть работы.

По данным Совета Федерации, в России из 574 тыс. лифтов более 57 тыс. (то есть каждый десятый лифт) "находятся за гранью порогового предельного срока эксплуатации 25 лет".