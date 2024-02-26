В Госдуме предложили снизить штрафы за неоплаченную парковку

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий автовладельцам право на скидку в размере 50% от суммы штрафа за неоплаченную парковку.

Они отмечают, что в КоАП РФ установлен перечень административных правонарушений, в случае которых лицо, привлеченное к административной ответственности, может уплатить административный штраф в размере половины его суммы. Это происходит при уплате административного штрафа не позднее двадцати дней со дня наложения штрафа.

Сегодня региональными законами установлены штрафы, которые в нынешних условиях падения реальных доходов являются слишком обременительными для большинства водителей. А возможности уплаты штрафа за неоплаченную парковку в размере половины его суммы нет, она может быть установлена только в КоАП РФ. Законопроект предлагает дополнить КоАП этой нормой.

