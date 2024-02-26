Свердловский избирком назвал дату начала досрочного голосования на выборах президента

В Свердловской области досрочное голосование на выборах президента России начнется с 3 марта 2024 года. Об этом Накануне.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

На Среднем Урале досрочное голосование планируется провести с 3 по 11 марта 2024 года. Ожидается, что основная часть групп избирателей будет голосовать 9 и 10 марта. По данным избиркома, всего в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области зарегистрировано 3 тысячи 174 избирателей.

Досрочное голосование на президентских выборах пройдет в 42 регионах, в том числе в новых субъектах РФ, и продлится до 14 марта. В России оно стартовало 25 февраля.

Сообщалось, что проголосовать на выборах президента России можно будет в 144 странах.