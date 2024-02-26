Конгресс США не смог достичь договоренности по предотвращению шатдауна

Конгресс США в выходные не смог договориться по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна в марте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени ознакомиться с текстом, однако теперь ясно, что республиканцам в палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", - говорится в письме лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера.

Ранее сообщалось, что республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, ожидают приостановки работы федерального правительства в начале марта из-за отсутствия договоренностей о продлении финансирования. Некоторые правительственные программы и ведомства приостановят работу 1 марта, а 8 марта наступит шатдаун всего правительства.

Конгресс до сих пор не согласовал бюджет на 2024 финансовый год. Напомним, палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, который предусматривает выделение помощи Украине и Израилю.