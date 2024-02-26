Премьер Словакии напомнил, что украинский конфликт начался в 2014 года с разгула нацистов

Конфликт на Украине начался еще в 2014 году с разгула украинских нацистов. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем видеообращении.

Он признал, что Россию обманывали, обещая не расширять НАТО на восток. И сейчас у Запада есть два варианта: и дальше действовать в направлении эскалации, оказывая помощь украинскому режиму, или пойти на переговоры. Но Запад выберет первый вариант, уверен Фицо.

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" Николай Стариков отмечает, что подобную оценку и трезвомыслие можно только приветствовать. Но к изменению ситуации вокруг Украины или позиции Европы это не привело и не приведет.

"Новая "Австро- Венгрия" в виде Венгрии и Словакии пока только говорит. Но потом поступает, как настоятельно велят ЕС и США", - написал он.

Недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал европейские страны ускорить и увеличить помощь Украине в ближайшее время.