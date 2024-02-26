Медведчук назвал уроки Майдана

Бывший депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук назвали уроки, которые извлечены из Майдана.

Он сформулировал их так: внешние силы могут использовать политические протесты в той или иной стране; победившей стороне невозможно усидеть на двух стульях, пытаясь одновременно заручиться поддержкой большинства и услужить Западу; наконец, Западу нельзя верить, поскольку он не соблюдает договоренностей, пишет РИА Новости.

По мнению политика, большинство вышедших на майдан выступали не за западный вектор страны, а выражали недовольство общей ситуацией в стране.