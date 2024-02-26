Для "целевиков" в вузах на этот год забронировали 145 тысяч мест

Правительство России утвердило квоты на 2024 года на целевое обучение в вузах. Всего для "целевиков" зарезервируют более 145 тыс. мест – это на 6% больше, чем в 2023 году.

В сообщении кабмина говорится, что по заявкам регионов квоты сформированы почти по 900 направлениям подготовки. В этом году появились запросы на 22 новых направления, в том числе фундаментальную и прикладную биологию, наноинженерию и наноматериалы.

Также целевой останется большая часть бюджетных мест по медицинским специальностям.

Доля целевых бюджетных мест в аспирантуре по всем научным специальностям составит 35%.