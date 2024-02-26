26 Февраля 2024
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Общество Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

"Потрясающий" стенд Ленобласти на выставке "Россия" на ВДНХ посетили уже более 7 млн человек

Накануне юбилейным гостем Международной выставки-форума «Россия», которого чествовали на площадке Ленинградской области, стал Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Мужчина приехал на ВДНХ вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей. Специально для юбилейного гостя и его семьи провели экскурсию по экспозиции Ленинградской области.

(2024)|Фото: lenobl.ru

В подарок гости получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия», администрации региона и компании-туроператора «Игора Тур» — семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги». Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретро поезд и аутентичная гастрономия.

Стоит напомнить, что туристический поток в Ленинградскую область за последние 5 лет увеличился вдвое и достиг 6 млн человек.

выставка россия, награда(2024)|Фото: lenobl.ru

«Меня часто спрашивают, а какая она, Ленинградская область? Я всем говорю, лучше один раз приехать и увидеть, чем сто раз услышать», — сказал Александр Дрозденко на открытии Дня Ленинградской области на выставке «Россия».

александр дрозденко(2024)|Фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

Глава региона сообщил, что Ленинградская область входит в ТОП-5 самых быстро растущих регионов России.

«За последние 10 лет в экономику региона было вложено 4 триллиона рублей. А в ближайшие 7 лет в экономику региона будет вложено 6,5 триллионов рублей. Это самые большие инвестиции в России на ближайшие 7 лет в конкретном регионе. И это разные инвестиции. Это, например, Волховский Апатит, который производит экологически чистые минеральные удобрения, которые востребованы во всем мире. Тихвинский вагоностроительный завод, который производит самые инновационные, самые современные вагоны в мире. Каждая третья чашка чая и каждая вторая чашка кофе, это кофе и чай, произведенные в Ленинградской области. Вообще в Ленинградской области производится 40% всех продуктов Северо-Запада. И мы сегодня регион номер один по производству яйца, по продуктивности наших коров, по производству зелени, салатов. Мы третий регион в стране по производству форели и третий регион в стране по производству цветов», — рассказал в рамках Дня Ленинградской области на выставке Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что стенд Ленобласти оказался в центре внимания посетителей выставки с самого начала работы выставки-форум "Россия".

(2024)|Фото: lenobl.ru

В ноябре, например, больше половины опрошенных посетителей стендов Северо-Запада отдали свое предпочтение стенду Ленобласти. 52,2 % респондентов среди стендов СЗФО выделили стенды Ленобласти и Петербурга, как наиболее понравившиеся. При этом 100 % юных посетителей стенда Ленобласти остались им довольны, а 95,7 % опрошенных рекомендовали бы выставку «Россия» своим друзьям.

Напомним, стенд Ленинградской области находится в 75-м павильоне на ВДНХ. Слоган стенда – «Отдыхай и работай в Ленобласти», а современные технологии помогают рассказать об истории и культуре региона. Площадка стенда поделена на 3 части, одна из которых демонстрирует знаковые промышленные и культурные объекты Ленинградской области, выполненные в виде кубиков и размещенные на интерактивном игровом столе, благодаря чему любой желающий может собрать понравившийся объект. Еще одну часть стенда занимают сменяемые экспозиции. Третья несменяемая зона имитирует берег Финского залива – здесь посетители могут не только отдохнуть, но и принять участие в лекциях и мастер-классах, встречах с известными ленинградцами, викторинах и квестах, которые проходят на площадке стенда каждый день. Переход от одной зоны к другой выполнен в виде интерактивной экотропы по природным красотам Ленинградской области – одного из туристических проектов региона.

(2024)|Фото: lenobl.ru

Как известно, решением президента страны работа Международной выставки-форума «Россия» продлена до 8 июля 2024. Это дает возможность еще большему числу россиян и зарубежным гостям ознакомиться с достижениями, традициями, культурой российских регионов, побывать на различных мероприятиях, которые ежедневно проходят на выставочных площадках и, конечно, ознакомиться с креативным и впечатляющим стендом Ленобласти, который посетители, опрошенные экспертами, наградили восхищенными эпитетами: "Необычный, грандиозный, потрясающий!".

Стенд Ленинградской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: вднх, выставка россия, стенд ленобласти, александр дрозденко


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