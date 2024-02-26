Администрация "Таганского ряда" прокомментировала забастовку арендаторов ТЦ "Пекин"

В администрации ТЦ "Пекин" Екатеринбурга прокомментировали сегодняшнюю забастовку арендаторов. Напомним, что последние взбунтовались после повышения арендной платы на 20%. Ранее руководство "Таганского ряда" заявило продавцам, что причиной стало увеличение коммунальных счетов.

"Мы в ситуации разбираемся. Уверяю вас, что уже сегодня администрация торгового центра лично переговорит с каждым арендатором. Пока могу лишь вам сказать, что эта ситуация создана во многом искусственно и к торговому центру никакого отношения не имеет", — заявила представитель администрации "Таганского ряда" Наталья Попкова. Ее слова цитирует 66.RU.

Напомним, что ранее в администрации "Пекина" Накануне.RU и вовсе заявили, что никакой забастовки нет. В это время продавцы все еще отказывались работать, однако позднее все же открыли торговые точки.

По словам самих продавцов, еще в марте им подняли аренду на 15%, а в конце 2023 года еще на 30%. Объявление о повышении еще на 20% стало последней каплей. В то же время Telegram-канал Ural Mash сообщает, что администрация "Пекина" уже давно находится в сложных отношениях со своими арендаторами. Якобы из торгового комплекса руководство хочет сделать полноценный ТЦ, чему мешают мелкие частники.