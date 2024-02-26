Трамп пообещал американцем новое существенное снижение налогов

Дональд Трамп пообещал провести новый раунд снижения налогов в случае своей победы на президентских выборах, следуя закону, принятому во время его пребывания в Белом доме и снижающему налоги для предприятий и некоторых домохозяйств.

"Вы все получите самое большое снижение налогов <…> и новый экономический бум, которого вы никогда раньше не видели", - заявил экс-президент на предвыборном митинге в Южной Каролине.

Трамп пообещал позаботиться о том, чтобы "тарифы и пошлины для других государств выросли", а налоги для американцев "существенно снизились". Так, один из сценариев предусматривает введения общего 10-процентного налога на импортные товары и значительное повышение пошлин на товары из Китая.

Экономисты отмечают, что Байден не стал отменять пакет законов Трампа, смягчающих налоговое бремя для американцев и малого бизнеса – он действует с 2017 года и заканчивается в 2025 году.