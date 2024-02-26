В Коми задержаны подростки за поджоги дверей квартир по указанию куратора

Полицейские задержали семь подростков, которые подожгли несколько квартирных дверей в Сыктывкаре. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным - от 15 до 17 лет.

Как написала Волк в телеграм-канале, через мессенджер один из подростков нашел подработку. Для получения денег нужно было выполнять задания куратора, в том числе криминального характера, и предоставлять видеоотчеты.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ранее в Тюменской области было возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, 15 февраля несовершеннолетние сговорились с неустановленным лицом в мессенджере об обмане пожилых людей и хищении у них денег. Юноши приходили на указанные мошенником адреса и забирали приготовленные пенсионерами деньги. Значительную часть суммы они перечислили на счет, который им указал мошенник. Остальные деньги оставили себе в качестве вознаграждения.