Организаторы назвали дату проведения "Большого открытого диалога" в Екатеринбурге

Организаторы "Большого открытого диалога" назвали дату и место проведения пятого инвестиционного форума в Екатеринбурге. Мероприятие запланировано на 1 марта в "Синара-Центре". На открытом заседании инвестиционного комитета Среднего Урала обсудят развитие бизнеса, способы выстраивания инфраструктуры и другие актуальные вопросы предпринимательства.

Основной темой форума станет "Рельсы" для бизнеса: какой должна быть инфраструктура". Помимо этого, запланирована пленарная дискуссия "ИНФРАзеленый свет: развитие инфраструктуры для бизнеса", а также еще семь сессий, где обсудят темы упрощения доступа к земельным участкам, инструменты "умного контроля", трансформацию из МСП в крупный бизнес и другие вопросы.

"Традиционно на вопросы бизнесменов будут лично отвечать руководители органов власти и институтов развития. Впервые в этом году мы привлекаем к экспресс-консультированию и ресурсоснабжающие организации. Предыдущие форумы показали, что предприниматели высоко оценивают такой формат общения. Он дает возможность бизнесу снять наиболее проблемные вопросы, а представители власти смогут увидеть "болевые точки" и учесть это в дальнейшей работе", - рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Напомним, что "Большой открытый диалог" дает возможность предпринимателям напрямую поговорить с представителями власти о насущных проблемах бизнеса. В прошлом году результатом форума стало соглашение по производству строительных металлических конструкций в Михайловске, завершение строительства которого запланировано к 2025 году.