26 Февраля 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Опыты на уроках химии в российских школах станут виртуальными

С нового учебного года российские школьники будут делать химические "опыты" в очках виртуальности, сообщает Рособрнадзор.
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Речь идет о "шлемах дополненной реальности", то есть имитации реальности. Это будет сделано с помощью приложения VR Chemistry Lab. В новом учебном году приложение начнут использовать в школах Северной Осетии, Владимирской, Оренбургской, Курганской областей, Чувашии и Пермском крае.

В настоящее время VR Chemistry Lab используют в более 50 образовательных организациях за рубежом и в России. Идея поддержана Агентством стратегических инициатив.

Школьный учитель информатики, руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов отмечает, что вместо того чтобы решать вопрос с лаборантами в школе, с обеспечением необходимой лабораторной инфраструктурой и расходными материалами, чиновники идут по пути упрощения и предлагают обойтись компьютерным суррогатом. При этом Рособрнадзор не имеет полномочий определять содержание учебных дисциплин и выбор средств обучения, нарушая федеральный закон об образовании. Кроме того, никакой экспертизы подобной замены опытов не было, как и проверки ее безопасности для детей.

Исходя из своего опыта знкомства с этими очками, Богданов считает это издевательством. Но очень дорогим, потому что перевести все школы страны на это приложение - значит потратить огромные деньги.

"Я склонен заподозрить, что в Рособрнадзоре работают лоббисты, а иными словами - коррупционеры, которые пропихивают в школы технологию, которая не только не проверена, но еще и не обоснована ничем, кроме желания поставщиков этой технологии заработать", - написал он.

Напомним, в 2021 году в Госдуме министр "цифры" Максут Шадаев открыто признал, что денег на достаточное количество учителей и школ нет, поэтому их заменяют "цифрой".

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями. Здесь миллиарды не помогут. Таких денег нет", — сказал чиновник, обосновывая цифровизацию школы.

Теги: школа, химия, цифровизация, виртуальность


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