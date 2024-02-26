Управляющая компания банка "Тинькофф" переехала с Кипра на остров Русский

Управляющая банком "Тинькофф" компания перерегистрировалась из кипрской юрисдикции в российскую. Процесс перехода называется редомициляцией. Она произошла с компанией TCS Group Holding Plc 26 февраля, теперь это МКПАО "ТКС Холдинг", говорится в сообщении корпорации развития Дальнего Востока.

Местом регистрации компании стал специальный административный район (САР) на острове Русский в Приморском крае.

"Компания "ТКС Холдинг" стала первой публичной структурой, осуществившей переезд в специальный административный район на острове Русский, но уверен, что не последней. Режим САР обеспечит комфортные условия для продолжения эффективной работы компании", - заявил гендиректор корпорации Николай Запрягаев.

Резиденты САР получают налоговые и административные льготы, хотя власти негативно реагируют, когда САРы называют "внутренними офшорами".