Заместитель председателя Общественной палаты Салехарда награжден медалью Жукова

Заместитель председателя Общественной палаты Салехарда Алексей Дегтярев награжден медалью Жукова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время Алексей Дегтярев проходит службу в зоне СВО. Награду он получил в зоне боевых действий в день Защитника Отечества.

"Это не только моя награда, это награда и моих ребят, кто рисковал жизнью при выполнении боевых задач", - прокомментировал Алексей Дегтярев.

Сергей Дегтярев ушел на фронт летом 2023 года. Общественник имеет боевой опыт - он участвовал во второй чеченской войне.