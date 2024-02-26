Мэр Лондона призвал конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

Мэр Лондона Садик Хан предложил конфисковать имущество "коррумпированных российских олигархов", попавших под британские санкции.

Как сообщает радиостанция LBC, Хан направил письмо министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, в котором призвал правительство конфисковать активы россиян в размере 1,4 млрд долларов. Вырученные деньги он предложил направить на строительство 4 тысяч жилых домов, в том числе для беженцев с Украины, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Лондона разрешил передавать Украине старые автомобили, которые подлежат утилизации.

В 2022 году британское издание Daily Mail показало на условной карте объекты недвижимости в Лондоне и пригороде, которые якобы принадлежат российским "олигархам". Власти Великобритании рассматривали возможность конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне.