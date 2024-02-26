Производственную площадку ЧЭМК готовят к выносу за пределы Челябинска. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

Предприятие приступило к остановке процессов электродного производства, полностью завершить цикл планируется к 1 марта. Алексей Текслер отметил, что электродное производство наиболее вредное, именно оно выделяет в воздух города характерный запах, кроме того, по нему не были выполнены экологические соглашения.

После электродного настанет очередь основного, ферросплавного производства. Подготовка начинается уже сейчас - предстоит спроектировать и построить за городской чертой новое и экологичное предприятие.

Напомним, во время недавнего визита в регион президент Владимир Путин заявил. “Нужно вредное производство в центре города закрыть и вывести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы с сохранением рабочих мест, а для выстраивания работы на новом технологическом уровне при поддержке правительства Российской Федерации привлечь инвесторов, причем местных инвесторов”.

Он также согласился с предложением губернатора принять важные социальные объекты с баланса предприятия в собственность субъекта РФ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал решение президента “безусловно, историческим”: “Это решение, благодаря которому Челябинск изменит парадигму своего развития. До этого большие заводы только строились в черте города и Челябинский электрометаллургический комбинат один из первенцев, самое старое металлургическое производство, которое было открыто еще в 1930 году. Тогда это была окраина города, а сейчас центральная часть и город постоянно испытывает влияние комбината при любом направлении ветра».

Экологи Южного Урала также считают решение президента крайне актуальным.

"Мы очень рассчитываем, что вынос данного предприятия за город даст большое улучшение экологических условий проживания. Готовы сопровождать этот проект и доносить до жителей, как это все происходит, потому что одно дело объявить, а другое дело - провести этот сложный проект", - комментировал ситуацию местным СМИ глава партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов в беседе с Накануне.RU говорит, что закрытие электродного производства на ЧЭМК, действительно, правильное и важное решение: “Потому что в процессе выпуска электродов выделяется большое количество самых различных химических веществ, в частности полициклических ароматических углеводородов (вещество первого класса опасности), ярким их представителем служит известный всем бензпирен. Углеводороды являются очень сильными канцерогенами и, сами понимаете, когда такая дрянь выбрасывается в воздух, на здоровье человека это позитивно не влияет. А мы с вами знаем, что воздух в Челябинске очень загрязнен. Соответственно, благодаря закрытию производства электродов на ЧЭМК, воздух в Челябинске будет чище”.

Важно отметить, что глава Южного Урала Алексей Текслер особо отметил, что о работниках предприятия в процессе закрытия производства власти региона обязательно позаботятся.

«О работниках обязательно позаботимся. Они будут востребованы в оставшихся подразделениях ЧЭМК. В случае необходимости поможем с трудоустройством на других предприятиях», - сообщил Алексей Текслер.