26 Февраля 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Производственную площадку ЧЭМК готовят к выносу за пределы Челябинска. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

Предприятие приступило к остановке процессов электродного производства, полностью завершить цикл планируется к 1 марта. Алексей Текслер отметил, что электродное производство наиболее вредное, именно оно выделяет в воздух города характерный запах, кроме того, по нему не были выполнены экологические соглашения.

После электродного настанет очередь основного, ферросплавного производства. Подготовка начинается уже сейчас - предстоит спроектировать и построить за городской чертой новое и экологичное предприятие.

Напомним, во время недавнего визита в регион президент Владимир Путин заявил. “Нужно вредное производство в центре города закрыть и вывести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы с сохранением рабочих мест, а для выстраивания работы на новом технологическом уровне при поддержке правительства Российской Федерации привлечь инвесторов, причем местных инвесторов”.

текслер, путин(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Он также согласился с предложением губернатора принять важные социальные объекты с баланса предприятия в собственность субъекта РФ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал решение президента “безусловно, историческим”: “Это решение, благодаря которому Челябинск изменит парадигму своего развития. До этого большие заводы только строились в черте города и Челябинский электрометаллургический комбинат один из первенцев, самое старое металлургическое производство, которое было открыто еще в 1930 году. Тогда это была окраина города, а сейчас центральная часть и город постоянно испытывает влияние комбината при любом направлении ветра».

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Экологи Южного Урала также считают решение президента крайне актуальным.

"Мы очень рассчитываем, что вынос данного предприятия за город даст большое улучшение экологических условий проживания. Готовы сопровождать этот проект и доносить до жителей, как это все происходит, потому что одно дело объявить, а другое дело - провести этот сложный проект", - комментировал ситуацию местным СМИ глава партии "Зеленые" Андрей Нагибин.

Промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов в беседе с Накануне.RU говорит, что закрытие электродного производства на ЧЭМК, действительно, правильное и важное решение: “Потому что в процессе выпуска электродов выделяется большое количество самых различных химических веществ, в частности полициклических ароматических углеводородов (вещество первого класса опасности), ярким их представителем служит известный всем бензпирен. Углеводороды являются очень сильными канцерогенами и, сами понимаете, когда такая дрянь выбрасывается в воздух, на здоровье человека это позитивно не влияет. А мы с вами знаем, что воздух в Челябинске очень загрязнен. Соответственно, благодаря закрытию производства электродов на ЧЭМК, воздух в Челябинске будет чище”.

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Важно отметить, что глава Южного Урала Алексей Текслер особо отметил, что о работниках предприятия в процессе закрытия производства власти региона обязательно позаботятся.

«О работниках обязательно позаботимся. Они будут востребованы в оставшихся подразделениях ЧЭМК. В случае необходимости поможем с трудоустройством на других предприятиях», - сообщил Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Теги: путин, текслер, фэмк, перенос вредного производства, экология


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