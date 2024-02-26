Названы заболевания, которые могут вызвать западные вакцины от коронавируса

Вирусологи полагают, что применение мРНК вакцин от Pfizer, Moderna и AstraZeneca повышает риск различных заболеваний.

Вакцинация препаратами указанных организаций может повлиять на неврологические, кровеносные и сердечно-сосудистые осложнения, следовало ожидать, рассказали РБК опрошенные вирусологи.

В конце декабря 2023 г. стало известно, что страны Евросоюза выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 стоимостью около €4 млрд из-за их ненадобности. С 2020 г., когда были одобрены первые вакцины, страны ЕС в совокупности закупили 1,5 миллиарда доз. В результате многие из них "оказались на свалках по всему континенту".

В сентябре того же года сообщалось, что в Испании утилизируют более 100 млн доз вакцины против коронавируса. В стране в рамках новой кампании по вакцинации начнут использовать новые формулы препарата, адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB.