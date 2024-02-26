Число россиян, просящих убежища в Южной Корее, выросло за год в пять раз

Количество россиян, попросивших убежища в Южной Корее, за год выросло в пять раз. Для граждан РФ, стала самой большой, среди тех, кто ищет убежища в этой восточноазиатской стране, передает CNN.

По данным корейской миграционной службы, в 2023 году убежища попросили 5750 россиян. В 2022 году их было 1038. Также это больше, чем за период с 1994 по 2019 гг.

Чаще всего российские беженцы прибывают из Казахстана, Китая и Малайзии. Сообщается, что чаще всего просители указывают в качестве причины побега преследование по религиозному признаку, на втором месте – политические преследования. Также россияне указывали на преследования по признаку принадлежности к определенной социальной группе, расе или национальности.

При этом у Южной Кореи довольно жесткие правила предоставления убежища: за последние тридцать лет только 4052 человека были признаны беженцами, заявлений на предоставление убежища было подано 103 тыс.

С 2022 года в международном аэропорту Сеула живут пятеро россиян, которые хотят получить убежище в Корее, а на родине их ждут повестки о мобилизации.