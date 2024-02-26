В мэрии Екатеринбурга назвали пять маршрутов, на которые выведут новые автобусы

В администрации Екатеринбурга определили маршруты, которые будут обслуживать недавно прибывшие в город автобусы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, 30 машин, приобретенные за счет специального казначейского кредита и благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", отправят в отдаленные территории. Автобусы начнут ездить по пяти маршрутам:

№85 "поселок Медный – Институт связи"

№88 "поселок Шабровский – метро Ботаническая"

№91 "поселок Горный щит – метро Ботаническая"

№95 "озеро Чусовское – Институт связи"

№97 "поселок Рудный – метро Ботаническая".

Общественный транспорт уже прошел техническую подготовку: его доукомплектовали валидаторами, кондиционерами и камерами. Затем машины направят на регистрацию в ГИБДД. После того, как им присвоят государственные номера, автобусы выведут на улицы города.

Как обещают в мэрии, воспользоваться общественным транспортом уральцы смогут в первой половине марта.