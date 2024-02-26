26 Февраля 2024
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Политика В России
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский уверен, что для Запада он останется легитимным и без выборов

Владимир Зеленский заявил, что его нелегитимность после 20 мая, когда истечет его пятилетний срок пребывания на посту президента, является "нарративом Кремля". Именно из Москвы будто бы подогреваются все эти разговоры. Но на Западе "все против этого, абсолютно все".
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Он сказал, что некоторые из лидеров стран G7 даже называют ему тех, кто на Украине поднимает эту тему.

При этом о нелегитимности Зеленского без выборов на Украине говорят многие политики. Так, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что единственным законным выходом для Зеленского должна стать передача полномочий президента нынешнему спикеру Рады.

Выборы в условиях военного положения на Украине запрещены. Оно продлено пока до 13 мая, после чего, скорее всего, снова будет продлено на три месяца. Сам Зеленский ранее говорил, что он не против выборов, но не может преступить закон. Для проведения президентских выборов нужно изменить местные законы.

Но законом выборы не запрещены, считает известный нацист Игорь Мосийчук.

"Закон, который для узурпации власти принял Зеленский, противоречит конституции. Об этом говорят конституционалисты, об этом говорят известные юристы", - сказал он.

Интересно, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента без проведения выборов после истечения 5-летнего срока президентства. То есть, согласно конституции, Зеленский будет незаконным президентом.

Теги: Зеленский, Украина


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