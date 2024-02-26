СМИ: До смерти перебежчика Кузьминова в том же районе Испании был убит другой русский

В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело пилота-перебежчика Максима Кузьминова, ранее был убит другой русский. Об этом сообщил владелец расположенного там ресторана "Ла-Кала" Косина Фусьон.

"Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого", — сказал Фусьон РИА Новости.

По его словам, района являются выходцами постсоветского пространства, а после начала СВО участилось количество драк между украинцами и русскими.

Собеседник также рассказал, что смерть "гражданина Украины" многие восприняли как "профессионально организованное убийство".

По данным испанской прессы, убийство Кузьминова произошло в городе Ла-Вильяхойоса провинции Аликанте еще 13 февраля. Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц.

19 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании. "Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Испанское агентство EFE сообщало, что возле убитого найдены поддельные документы.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).