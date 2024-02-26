"Уральские авиалинии" опровергли новость о рождении ребенка на борту самолета

Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла новость о рождении ребенка на борту рейса U6-2961 Екатеринбург – Ташкент с 24 на 25 февраля.

Напомним, один из пассажиров и по совместительству автор блога "Батя в шоке" опубликовал пост о пережитом полете и рассказал о рождении ребенка.

"Во время полета количество узбеков на борту увеличилось на одного. Тот пассажир, которому нездоровилось, оказался беременной узбечкой, которая благополучно родила на борту самолета на высоте 10000 км. Порадуемся за нее", - написал Дмитрий.

В компании поспешили поправить блогера, заявив, что никаких родов не было - у пассажирки только начались схватки.

"Беременная пассажирка пожаловалась на боли внизу живота. Ее усадили на свободный ряд кресел в хвостовой части салона, предложили чай, воду. Пассажирка заверила экипаж, что боли утихли. Незапланированной посадки не потребовалось, воздушное судно проследовало в пункт назначения. По прилете в аэропорт Ташкент пассажирку у трапа встретила бригада скорой медицинской помощи", - заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, что настоящие роды на борту "Уральских авиалиний" действительно прошли, но в январе текущего года. Во время полета рейсом U6-2441 "Жуковский – Душанбе", сразу после набора высоты, одна из пассажирок начала громко кричать. Оказалось, что у женщины отошли воды. На помощь бросились бортпроводники, роженицу оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовили набор для родов. О том, как все прошло, можно прочитать здесь.