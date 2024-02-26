Продавцы "Таганского ряда" в Екатеринбурге устроили забастовку из-за поднятия арендной платы

Продавцы ТЦ "Пекин" на "Таганском ряду" в Екатеринбурге сегодня закрыли свои точки и устроили массовую забастовку из-за резкого поднятия арендной платы.

Как сообщает Telegram-канал "Безумный Екатеринбург", арендаторам сообщили о росте оплаты сразу на 20%. Причиной тому якобы стало повышение коммунальных платежей, о чем заявило руководство торгового центра.

Такой ответ продавцов не устроил.

Пока в Telegram-каналах появляются все новые видео с недовольными арендаторами, администратор ТЦ "Пекин" заверил Накануне.RU, что никакой забастовки нет: все продавцы работают, торговые точки открылись.